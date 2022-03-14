Чтобы не попасть в полный, нужно выглядеть максимально просто и не привлекать к себе внимание.

Эксперт по потребностям психического здоровья Марта Пивоваренко рассказала, как действовать, чтобы сохранить жизнь, если вы попали в плен.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

"Существуют разные причины, почему гражданских берут в плен. Потребность в информации, разведка на местности, пожалели убивать, сами сдались, "живой щит" и тому подобное. Берут разговорчивых – иногда просто для развлечения. Или таких, на фоне кого оккупанты могут почувствовать свое могущество", – говорится в сообщении.

Одно из главных правил, чтобы не попасть в плен – ни в коем случае нельзя носить военную или похожую на военную форму, камуфляж, иметь какую-то символику на одежде, а также наряжаться в хорошие дорогие вещи. Надо выглядеть максимально просто и не привлекать к себе внимание.

Как вести себя в плену:

Может возникнуть неуправляемая реакция протеста. Человек пытается бежать, даже когда это бессмысленно, кидается на террористов, пытается выхватить оружие. Взбунтовавшегося заложника террористы, как правило, убивают, даже если убийств не планировали.

Человек пытается бежать, даже когда это бессмысленно, кидается на террористов, пытается выхватить оружие. Взбунтовавшегося заложника террористы, как правило, убивают, даже если убийств не планировали. Соблюдать спокойствие и не показывать страха. Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения плана.

Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения плана. Не нарушайте установленных террористами правил, чтобы не спровоцировать ухудшения условий вашего содержания.

чтобы не спровоцировать ухудшения условий вашего содержания. Может наступить такой момент, когда забота о состоянии собственного духа и тела станет казаться вам бессмысленной. Очень важно не забывать о личной гигиене , физических упражнениях, дыхательных техниках для успокоения. Это поможет и в дальнейшем чувствовать себя человеком.

, физических упражнениях, дыхательных техниках для успокоения. Это поможет и в дальнейшем чувствовать себя человеком. Настройтесь психологически, что вас не уволят мгновенно , но помните, что уволят обязательно.

, но помните, что уволят обязательно. Делать вид, что вы не очень далекий человек. Не идеологический, не религиозный, без четкой позиции. Не проявлять активность, не быть первым, не говорить много и громко.

Не идеологический, не религиозный, без четкой позиции. Не проявлять активность, не быть первым, не говорить много и громко. Смотреть не прямо в глаза террористам, а чуть в сторону. Но вместе с тем – не смотреть с позиции подданного и униженного – это также провоцирует на агрессию.

Но вместе с тем – не смотреть с позиции подданного и униженного – это также провоцирует на агрессию. Кушать . Даже через "не хочу". С первого дня, не демонстрировать сопротивления.

. Даже через "не хочу". С первого дня, не демонстрировать сопротивления. Пользоваться каждой возможностью сходить в туалет или что-то сделать для себя . В следующий раз может просто не быть возможности. Создавать себе максимальный комфорт, обустроить место для сна.

. В следующий раз может просто не быть возможности. Создавать себе максимальный комфорт, обустроить место для сна. Ни в коем случае не демонстрировать связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных. Чем больше попытки помешать пытках, тем сильнее они будут.

это может быть использовано против вас или ваших родных. Чем больше попытки помешать пытках, тем сильнее они будут. Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками, занять позицию подальше от окон, дверей и террористов – при штурме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.

– при штурме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами. Получили ранения – остановить кровотечение, перевязав рану.

– остановить кровотечение, перевязав рану. Если на вас повесили бомбу , надо без паники голосом или движением руки дать понять об этом сотрудникам спецслужб.

, надо без паники голосом или движением руки дать понять об этом сотрудникам спецслужб. Если во время пытки и допросов с вами есть другой человек, не реагировать на него, не взаимодействовать, не пытаться успокоить. Если хотите поддержать – делать это только наедине. Эмпатия в плену очень неуместна. Любое проявление сострадания ведет к усилению пытки.

не взаимодействовать, не пытаться успокоить. Если хотите поддержать – делать это только наедине. Эмпатия в плену очень неуместна. Любое проявление сострадания ведет к усилению пытки. На вопросы отвечать кратко , лаконично, без лишних деталей. Нейтральный холодный диалог, без агрессии, без заинтересованности.

, лаконично, без лишних деталей. Нейтральный холодный диалог, без агрессии, без заинтересованности. Если тот, кто берет в плен, хочет проявить агрессию, ее надо принять.

Помнить, что те, кто держат вас в плену, не принимают решения самостоятельно. Даже если террорист сопереживает вам, его позиция может измениться в любой момент. Иметь дружбу с палачом невозможно.

Даже если террорист сопереживает вам, его позиция может измениться в любой момент. Иметь дружбу с палачом невозможно. Не терять надежды. Напоминать себе, что вас ждут родные. Стараться выжить ради них.

Напоминать себе, что вас ждут родные. Стараться выжить ради них. Запомнить как можно больше деталей о месте, в котором находитесь, как выглядит пространство, обозначение воинских частей, бланков и тому подобное. Сделать незаметные пометки, по которым потом сможете идентифицировать это место.

о месте, в котором находитесь, как выглядит пространство, обозначение воинских частей, бланков и тому подобное. Сделать незаметные пометки, по которым потом сможете идентифицировать это место. Поставить себе цель : сохранить жизнь, чтобы потом помочь наказать террористов.

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