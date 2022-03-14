Эксперт по потребностям психического здоровья Марта Пивоваренко рассказала, как действовать, чтобы сохранить жизнь, если вы попали в плен.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Психологическая поддержка".
"Существуют разные причины, почему гражданских берут в плен. Потребность в информации, разведка на местности, пожалели убивать, сами сдались, "живой щит" и тому подобное. Берут разговорчивых – иногда просто для развлечения. Или таких, на фоне кого оккупанты могут почувствовать свое могущество", – говорится в сообщении.
Одно из главных правил, чтобы не попасть в плен – ни в коем случае нельзя носить военную или похожую на военную форму, камуфляж, иметь какую-то символику на одежде, а также наряжаться в хорошие дорогие вещи. Надо выглядеть максимально просто и не привлекать к себе внимание.
Как вести себя в плену:
- Может возникнуть неуправляемая реакция протеста. Человек пытается бежать, даже когда это бессмысленно, кидается на террористов, пытается выхватить оружие. Взбунтовавшегося заложника террористы, как правило, убивают, даже если убийств не планировали.
- Соблюдать спокойствие и не показывать страха. Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения плана.
- Не нарушайте установленных террористами правил, чтобы не спровоцировать ухудшения условий вашего содержания.
- Может наступить такой момент, когда забота о состоянии собственного духа и тела станет казаться вам бессмысленной. Очень важно не забывать о личной гигиене, физических упражнениях, дыхательных техниках для успокоения. Это поможет и в дальнейшем чувствовать себя человеком.
- Настройтесь психологически, что вас не уволят мгновенно, но помните, что уволят обязательно.
- Делать вид, что вы не очень далекий человек. Не идеологический, не религиозный, без четкой позиции. Не проявлять активность, не быть первым, не говорить много и громко.
- Смотреть не прямо в глаза террористам, а чуть в сторону. Но вместе с тем – не смотреть с позиции подданного и униженного – это также провоцирует на агрессию.
- Кушать. Даже через "не хочу". С первого дня, не демонстрировать сопротивления.
- Пользоваться каждой возможностью сходить в туалет или что-то сделать для себя. В следующий раз может просто не быть возможности. Создавать себе максимальный комфорт, обустроить место для сна.
- Ни в коем случае не демонстрировать связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных. Чем больше попытки помешать пытках, тем сильнее они будут.
- Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками, занять позицию подальше от окон, дверей и террористов – при штурме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.
- Получили ранения – остановить кровотечение, перевязав рану.
- Если на вас повесили бомбу, надо без паники голосом или движением руки дать понять об этом сотрудникам спецслужб.
- Если во время пытки и допросов с вами есть другой человек, не реагировать на него, не взаимодействовать, не пытаться успокоить. Если хотите поддержать – делать это только наедине. Эмпатия в плену очень неуместна. Любое проявление сострадания ведет к усилению пытки.
- На вопросы отвечать кратко, лаконично, без лишних деталей. Нейтральный холодный диалог, без агрессии, без заинтересованности.
- Если тот, кто берет в плен, хочет проявить агрессию, ее надо принять.
- Помнить, что те, кто держат вас в плену, не принимают решения самостоятельно. Даже если террорист сопереживает вам, его позиция может измениться в любой момент. Иметь дружбу с палачом невозможно.
- Не терять надежды. Напоминать себе, что вас ждут родные. Стараться выжить ради них.
- Запомнить как можно больше деталей о месте, в котором находитесь, как выглядит пространство, обозначение воинских частей, бланков и тому подобное. Сделать незаметные пометки, по которым потом сможете идентифицировать это место.
- Поставить себе цель: сохранить жизнь, чтобы потом помочь наказать террористов.
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