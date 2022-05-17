Киев воюет против врага, который "не соблюдает никаких правил ведения войны", поэтому должен быть готов к различным ситуациям, отметил главный государственный санитарный врач.

В Украине подготовились к химической, радиационной и биологической угрозе из-за Российской Федерации.

В каждом регионе нашей страны созданы мобильные бригады, которые занимаются биологическим, химическим и радиационным мониторингом и должны оперативно реагировать во время возникновения различных чрезвычайных ситуаций, публикует сведения главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина Министерство здравоохранения.

Кузин отметил, что Украина должна быть готова к различным ситуациям, поскольку воюет против врага, который "не соблюдает никаких правил ведения войны".

"...Именно поэтому мы должны быть готовы реагировать на ситуации любого характера и постоянно следить, в норме ли показатели окружающей среды. Для этого созданы и работают на уровне Центров контроля и профилактики заболеваний мобильные бригады", - отметил главный санитарный врач.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враги сначала сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом атаковали и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Херсоне, Одессе, Днепре, Сумах, Львове и Мариуполе.

11 апреля полк "Азов" сообщил, что в Мариуполе оккупанты против гражданских и военных применили химоружие, были пострадавшие.

В РФ распространяли фейки о "биологическом оружии" в Украине, а также не раз угрожали применение ядерного оружия.

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