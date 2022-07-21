Представители национальной жандармерии Франции также провели обучение десяти украинских экспертов для работы с этой лабораторией.

Украина получила от Франции мобильную лабораторию ДНК.

Передал ее Офису генерального прокурора Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен, сообщила пресс-служба ОГП.

"Французские эксперты были среди первых, кто прибыл в Украину для помощи в документировании военных преступлений, совершенных российскими военными на территории нашего государства. Мы благодарны французским коллегам за оказанную поддержку", - сказал заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

Лаборатория ДНК, которую передала французская сторона в качестве гуманитарной помощи, предназначена для выявления и идентификации жертв войны на деоккупированных территориях.

Представители Национальной жандармерии Франции провели обучение десяти украинских экспертов по использованию материалов и оборудования этой мобильной лаборатории ДНК.

Напомним, на днях Верховная Рада проголосовала за создание базы ДНК в Украине. За принятие закона "О государственной регистрации геномной информации человека" (регистрационный номер 4265) проголосовали 256 народных депутатов Украины.

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