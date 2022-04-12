Арестович призвал перестать искать врагов среди друзей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал три вещи, которые психологически помогут устоять во второй фазе войны.

Об этом шла речь в его видеообращении.

"Первое - понимание, что происходит. Я его обеспечу", - сказал он.

Также Арестович призвал минимизировать ссоры и сосредоточиться на достижении общих целей.

"Второе - надо мысль не категориями квартиры или этажа, когда ссорятся жители одной квартиры, комнаты, комната - с комнатой, квартира - с квартирой. А категорией "общего дома". Когда мы понимаем, что на этажах может происходить всякое, например, могут ссориться представители разных политических сил. Но у нас есть общий дом, в интересах которого надо действовать. Можете даже себе визуализировать: "Я вот сейчас в своей комнатке на своем этаже с кем-то ср*сь, но есть общий домик, и мы либо вместе утонем, либо вместе устоим и расцветем", - сказал он.

Кроме этого, советник главы ОПУ призвал не "разгонять зраду" и попытаться относиться к получаемой информации лояльнее.

"Когда вы читаете чьи-то сообщения, и вам кажется, что это "зрада зрадная", ужасный цинизм и подлость, вы возьмите, перечитайте это сообщение так, как будто его написал ваш лучший друг, в правоте которого вы никогда не сомневались. И вы увидите, что даже в самом зрадном сообщении, которое вы видели, есть своя логика, переживание за страну и за людей. И человек говорит и пишет что-либо, потому что ему не все равно", - добавил он.

Арестович также призвал украинцев перестать искать врагов среди друзей.

"Помните, что мы, украинцы, это нация контрразведчиков. Разведчик от контрразведчика отличается вот чем. Разведчик ищет друзей среди врагов, а контрразведчик - врагов среди друзей. Сейчас контрразведывательная деятельность народа бушует по полной, надо найти шпиона. … Она бушует и на высшем политическом уровне, когда все ищут, когда кто кого сдаст обязательно. А вы побудьте разведчиками для разнообразия, отбалансируйте себе психику", - резюмировал он.

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