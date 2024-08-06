Восстановление 'Охматдета': Минздрав утвердил положение о Совете по восстановлению больницы

Первоначально в состав Совета будет предложено войти представителям благотворителей.

Приказом Министерства здравоохранения Украины утверждено Положение о Совете по контролю осуществления восстановления разрушенных (поврежденных) зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" - Совет по восстановлению "Охматдета".

Как отмечается в сообщении на странице Минздрава в Facebook, этот Совет будет обеспечивать общественный контроль за всеми процессами восстановления.

В частности, это касается соблюдения прозрачности и добропорядочности при выборе подрядчика для выполнения текущего ремонта и внутренней отделки здания современного лечебно-диагностического комплекса больницы.

Видео дня

Так, Совет будет состоять из 15 человек, а его состав будет утвержден в два этапа. На первом этапе в Совет войдут представители: благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, и организаторов сбора (шесть человек); Министерства здравоохранения (один человек); "Охматдета" (один человек).

Второй этап будет включать отбор семерых представителей общественных объединений и благотворительных организаций, работающих в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов и развития здравоохранения.

"Представители общественных организаций будут отобраны персональным составом Совета по восстановлению по результатам рассмотрения заявок и рейтингового голосования", - отметили в министерстве.

Также отмечается, что объявление о приеме заявок будет обнародовано на сайте Минздрава. С критериями отбора кандидатов и порядком подачи заявок можно ознакомиться в Положении.

"Первоначально в состав Совета будет предложено войти представителям благотворителей, учитывая размер взноса на цели восстановления и восстановления "Охматдета" и участие в организации сбора благотворительных средств", - добавили в Минздраве.

Скандал вокруг восстановления "Охматдета"

В начале августа стало известно, что тендер на восстановление больницы выиграла фирма "Буд-Технолоджи" со сметой в 307 млн грн. Хотя другие участники тендера предлагали значительно меньшую цену.

После огласки в Минздраве заявили, что обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок по тендеру. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что будет проведен новый тендер на восстановление "Охматдета".

Позже СМИ обратили внимание еще на два тендера на 14 млн грн, которые касались восстановления больницы. В Минздраве сообщили, что тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта в больнице на 14 млн грн также отменяют.

Вас также могут заинтересовать новости: