Операция прошла успешно, маленькая пациентка чувствует себя хорошо.

Львовские офтальмологи провели уникальную микрохирургическую операцию 11-летней девочке с очень редкой патологией.

Как сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook, у девочки Алевтины обнаружили врожденную кисту в правом глазу. Долгое время ни девочка, ни ее родители не подозревали о наличии образования, пока киста не начала стремительно расти.

Сначала девочка почувствовала странный дискомфорт в глазе, а потом увидела в нем волосинки, росшие изнутри.

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Врачи выяснили, что в глазу имеется дермоидная киста. Она расположилась за нижним веком, распространилась на глазное яблоко и деформировала глазную щель. Волосы, которые росли из кисты, становились все толще. Для их выщипывания девочка посещала врачей, а через некоторое время родители решились на операцию.

На момент операции киста достигала 12х6 мм и начинала деформировать лицо девочки. Врачи провели операцию с помощью микрохирургических инструментов. Хоть киста и вросла в веко, операция прошла успешно.

Уникальные операции - последние новости

Как сообщал УНИАН, 26 апреля стало известно об уникальной операции на мозг, которую удалось провести украинским хирургам из Львова. Речь идет о 15-летнем пациенте Максиме, который 8 лет страдал от приступов эпилепсии из-за наличия опухоли.

Так, во львовской больнице святого Николая нейрохирурги прооперировали Максима с выводом из-под действия наркоза. Назвав это операцией "с пробуждением".

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