Специалисты по питанию подробно рассказали о всех преимуществах и недостатках этого напитка.

Вневременное сочетание лимона и меда очень популярно, поскольку может не только согреть, но и принести пользу всему организму.

А в зимние месяцы эта простая, но мощная смесь может оказать комплексное воздействие на ваш организм: от укрепления иммунитета до омоложения кожи, пишет Indianexpress.

Анасвара Лашми, врач-диетолог и специалист по питанию подробно рассказала о всех преимуществах и недостатках этого напитка.

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Преимущества

1. Повышает иммунитет. Высокое содержание витамина С в лимоне укрепляет иммунную систему, что имеет решающее значение для предотвращения простуды.

2. Успокаивает горло: антибактериальные свойства меда облегчают боль в горле.

3. Гидратация: необходимая гидратация поддерживается с помощью воды в этой смеси, что необходимо зимой.

4. Повышение питательных веществ: лимон содержит антиоксиданты, а мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

5. Здоровье пищеварительной системы: кислотность лимона стимулирует пищеварительные ферменты, а мед действует как пребиотик, поддерживая здоровье кишечника.

6. Поддержка метаболизма. Некоторые исследования показывают, что лимон и мед могут способствовать метаболизму, потенциально способствуя расщеплению жира. Лимоны содержат полифенолы, которые могут положительно влиять на липидный обмен, а мед может способствовать постепенному высвобождению глюкозы, поддерживая энергетический обмен.

7. Регулирование аппетита: сочетание лимона и меда может помочь регулировать аппетит, вызывая чувство сытости, помогая контролировать вес.

Недостатки

1. Здоровье зубов. Кислотность лимонов при чрезмерном употреблении может повлиять на зубную эмаль; после этого желательно прополоскать рот.

2. Аллергия: людям с аллергией на цитрусовые или мед следует избегать этой смеси.

3. Содержание сахара: чрезмерное употребление меда может способствовать увеличению потребления калорий; диабетикам следует быть осторожными.

4. Кислотный рефлюкс. Кислотность лимона может ухудшить симптомы кислотного рефлюкса.

5. Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Некоторые могут испытывать дискомфорт, вздутие живота или диарею, особенно натощак.

Кому следует избегать употребления этого напитка?

Диетологи советуют людям с диабетом избегать меда, поскольку он повышает уровень сахара в крови. Кроме того, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с ожирением, люди с высоким уровнем триглицеридов, люди, следящие за фигурой и любители фитнеса также должны избегать меда. Они могут пить простую воду с лимоном.

Другие новости о пользе меда и лимона

Мед состоит из различных сахаров, ферментов, витаминов, минералов и антиоксидантов. При умеренном употреблении он может стать более здоровой альтернативой рафинированному сахару.

Первое, что выделяют диетологи в лимоне - это то, что он улучшает здоровье кожи (лимоны богаты витамином С, который способствует синтезу коллагена, очень важного для эластичной и сияющей кожи).

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