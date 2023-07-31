Фиксируется постепенная очистка воды, но она все еще остается опасной для человека.

На сейчас 15% проб воды из поверхностных водоемов на юге страны все еще остаются опасными для человека, потому что не соответствуют санитарным нормам после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что начиная с 6 июня проводится ежедневный мониторинг поверхностных водоемов (речная и морская вода) в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. 38 точек для отбора и мониторинга состояния воды из поверхностных водоемов были сформированы сразу после теракта на Каховской ГЭС.

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"В первые дни после затопления вследствие разрушения Каховской ГЭС морская и речная вода из поверхностных водоемов по бактериологическим показателям не соответствовала санитарным нормам в 35% случаях. Сейчас уровень загрязнения снизился до отклонения в 15%. На сегодня мы фиксируем, что вода постепенно очищается, но все еще остается опасной для купания, использования в хозяйственных целях и вылова рыбы из таких водоемов для дальнейшего употребления", - отметил Кузин.

По его словам, в воде обнаруживается ротавирус, возбудители острых кишечных инфекций.

"То есть риски инфицирования и негативного влияния на здоровье сохраняются", – сказал замминистра. При этом Кузин отметил, что эпидемиологическая ситуация на территории Одесской, Херсонской и Николаевской областей – контролируемая.

"Холеры, вирусного гепатита А и вспышек острых инфекционных болезней на территориях пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС областей не обнаружено. Инфекционные хабы, которые были развернуты на Николаевщине, Херсонщине и Днепропетровщине, обеспечены тестами для диагностики и препаратами для лечения инфекционных заболеваний", - заверил он.

Главный санврач сообщил, что также специалисты ЦКПХ отбирают для исследования пробы почвы. Их проводят на территориях областей, где полностью спала вода после затопления. Исследования позволяют определить наличие в нем токсичных веществ и уровень паразитарного загрязнения.

"По состоянию на конец июля, 91% проб соответствуют гигиеническим требованиям. В 9% проб зафиксированы превышения по паразитологическим показателям. Речь идет о яйцах гельминтов и наличии в пробах кишечных цист, которые могут вызвать гастроэнтерит или дизентерию", - проинформировал Кузин.

Минздрав информирует, что начиная с 6 июня для нужд населения на пострадавших территориях (Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областей) выдано более 205 тыс. таблеток для обеззараживания питьевой воды. Бактерицидными средствами также обеспечены предприятия водоснабжения и объекты критической инфраструктуры.

Россия уничтожила Каховскую ГЭС

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате теракта были затоплены или подтоплены около 80 населенных пунктов в Украине.

Подтрыв ГЭС привел к масштабной техногенной катастрофе. Вода разрушила многочисленные жилые дома, емкости с нефтью и тому подобное. Поток пресной воды нес по территориям пострадавших областей обломки, канализационные отходы, нефть, трупы животных и птиц.

Людей призвали держаться подальше от воды - ее нельзя ни пить, ни купаться в ней из-за токсичных веществ.

В результате теракта 29 человек погибли в Херсонской области и две-в Николаевской области, инфорумвалы в МВД.

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