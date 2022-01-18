В течение дня 19 января все желающие могут прийти на площадь Рынок и набрать святой воды из резервуара.

Во Львове отменили общегородское освящение воды на площади Рынок из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"В связи с ростом динамики заболеваемости COVID-19, в этом году во Львове не будет традиционного освящения воды. Чтобы избежать большого скопления людей, отцы проведут чин освящения с самого утра 19 января. Следовательно, в течение дня желающие могут прийти на площадь Рынок и набрать святой воды из резервуара", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в этом году чин водосвятия, согласно графику, возглавит епископ Украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян.

В мэрии добавили, что с 11:00 и в течение дня все желающие смогут набрать необходимое количество освященной воды. Вечером 18 января на площади Рынок будет установлен резервуар для воды объемом 1500 литров, а утром 19 января его наполнят водой.

По информации горсовета, за минувшие сутки на Львовщине подтверждено 870 случаев COVID-19, из них львовян - 529.

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