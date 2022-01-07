Закон о ковидных пропусках, известных также как ковидные паспорта, был принят в первом чтении в Национальном собрании около 5 часов утра.

Парламент Франции одобрил планы президента Эммануэля Макрона относительно ковидных паспортов.

Голосованию предшествовали два дня бурных дебатов, вызванных комментариями Макрона о том, что он хотел "достать" непривитых,сообщает Би-би-си.

Ранее Макрон сказал в интервью газете Le Parisien, что хочет настолько усложнить жизнь тех, кто отказывается от вакцинации, выдавив их из общественных мест, чтобы они в итоге все равно сделали прививку.

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Закон о ковидных пропусках, известных также как ковидные паспорта, был принят в первом чтении в Национальном собрании около 5 часов утра. Его одобрили 214 депутатов парламента, 93 проголосовали против, 27 воздержались.

Теперь он поступает в Сенат, которому предстоит окончательно одобрить законопроект. Согласно опросам, около половины французов согласны с тем, что сказал Макрон, но половине не понравилось, как он это сказал.

Вакцинация от коронавируса во Франции

Уровень вакцинации во Франции - один из самых высоких в Европе. Более 90% взрослого населения страны получило две дозы препарата.

Последние месяцы во Франции для посещения многих общественных мест требовали справку о вакцинации или негативный тест на коронавирус. Однако теперь, на фоне стремительного распространения варианта "Омикрон", французские власти хотят отменить возможность предоставления справки о негативном тесте.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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