Принимать витамин B12 в таблетках нужно лишь в некоторых случаях.

Почти у каждой женщины есть привычка самостоятельно назначать себе те или иные лекарства и витамины, особенно в осенне-зимний период. Среди популярного списка есть и витамин B12. Мы расскажем, можно ли пить его без назначения врача и в каких случаях это необходимо.

Для чего человеку нужен витамин В12

Гастроэнтеролог, терапевт, УЗИ-специалист Станислав Кравчук эксклюзивно в комментарии УНИАН рассказал, что витамин В12 вовлечен в специальные химические циклы, во время которых образуются нуклеиновые кислоты, которые входят в ДНК и РНК, то есть в наш генетический материал. Поэтому этот витамин очень нужен во всех процессах, во время которых необходимо воспроизводить генетическую информацию, например, во время деления клеток, которое происходит в различных тканях организма. Это основная функция, которую выполняет B12 витамин - для чего он на самом деле нужен.

Дефицит витамина B12, чаще всего, проявляется в виде слабости и частых заболеваний. Анемия и другие более серьезные симптомы встречаются редко.

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Как пить витамин B12 в таблетках - правила

Кравчук говорит, что если в организме есть дефицит витамина В12, то орально можно потреблять примерно 1 мг в день. Для профилактики дефицита витамина доза еще меньше - 0,35 мг в сутки.

Потреблять с профилактической целью таблетки стоит веганам/вегетарианцам, тем у кого была В12-дефицитная анемия и людям, которые перенесли операции на желудке.

Витамин В12 можно потреблять с другими витаминами, но для того, чтобы получить максимальную пользу от этого витамина, перед его потреблением стоит посоветоваться с врачом.

Кому нельзя принимать витамин B12 и может ли быть профицит

По словам эксперта, у людей с атрофическим гастритом организм не может усвоить витамин В12 в таблетках. Таким людям его вводят исключительно внутримышечно. Достаточно большое количество людей после 55-60 лет, особенно после операций по удалению части желудка, нуждаются в пожизненном введении витамина В12, но его вводят не каждый день.

Что касается профицита витамина B12, то все витамины группы В водорастворимые, и они не накапливаются в организме. Витамин В12 является одним из исключений, поскольку он может в определенной степени накапливаться в печени, если его в организм будет попадать слишком много. Тем не менее, Кравчук успокаивает:

Поскольку это все же водорастворимый витамин, то, в случае профицита, большая его часть должна выводиться с мочой, и ярких проявлений гипервитаминоза не будет.

Если в крови обнаруживают высокий уровень витамина В12, часто это является свидетельством наличия какого-то онкологического заболевания, например, лейкоза (заболевания клеток крови). То есть уровень этого витамина может повышаться не из-за его чрезмерного потребления, а вследствие патологических процессов в определенных тканях.

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