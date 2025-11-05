Вирус Коксаки особенно опасен для детей и пожилых людей, а также может вызывать тяжелые осложения.

В Украине распространяется вирус Коксаки - вспышка заболевания зарегистрирована в Киевской области. 13 детей были госпитализированы из-за болезни, а 12 из них уже выздоровели. Для нашей страны эта болезнь не новая - её уже фиксировали в 2010-ых годах.

Как объясняют медики, болезнью чаще всего заражаются дети. В большинстве случаев Коксаки протекает бессимптомно или с одной лихорадкой. Однако в редких случаях возможны такие осложнения, как менингит, воспаление сердца и даже внезапная смерть.

Что такое вирус Коксаки

Как объясняет Центр гражданского здоровья МОЗ Украины, Коксаки - это вирус из группы энтеровирусов, который разделяется на два типа - А и В. Это очень заразная инфекция с невосприимчивостью к холоду, но быстро гибнет от кипячения или дезинфекции.

Где можно подхватить вирус Коксаки

Заразиться можно воздушно-капельным путем через чихание или кашель, при прикосновении к зараженным поверхностям и предметам, а также через немытые руки, продукты питания, воду. Чтобы не подхватить Коксаки, нужно мыть руки с мылом, носить маску, обрабатывать личные вещи больного антисептиком, кипятить воду, проветривать комнату.

Сколько дней заразен человек с вирусом Коксаки

Инкубационный период в среднем длится от 3 до 6 дней. В этот период человек не имеет симптомов, но может заражать других. Вирус Коксаки у взрослых часто передается от детей, поэтому больному ребенку желательно выделить отдельную комнату.

Какие симптомы вируса Коксаки

В 90% случаев болезнь протекает без признаков или сопровождается только лихорадкой. Но есть другие проявления Коксаки - симптомы включают боль в горле, воспаление миндалин, болезненную сыпь на руках, стопах и во рту, диарею, головную боль.

Чем опасен вирус Коксаки у детей и взрослых

Как объясняет медицинский ресурс WebMD, осложнения при болезни очень редки и в основном встречаются у людей с ослабленным иммунитетом - пожилых, онкобольных, беременных женщин, новорожденных младенцев.

Коксаки у взрослых может вызывать такие осложнения, как сердечные инфекции, герпес, сердечная недостаточность, менингит, энцефалит. У младенцев он может привести к печеночной недостаточности, внутреннему кровотечению и даже внезапной смерти, но это большая редкость.

Тип А может проявляться язвами в горле, а тип В - спазмами мышц.

Лечение Коксаки

Специфического лечения не существует - борются только с симптомами. В большинстве случаев болезнь проходит сама через 7-10 дней. Но для облегчения состояния следует обратиться к врачу, который выпишет жаропонижающие препараты.

Также лечения могут требовать осложнения от вируса. Например, если не проходит сыпь при Коксаки, то нужно обращаться к дерматологу. Обязательно нужно идти в больницу, если возник энцефалит, менингит и другие последствия для здоровья.

