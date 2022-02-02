Татьяну Рыжикову называют одним из лучших педиатров города.

В Одессе умерла директор городской детской больницы №2 Татьяна Рыжикова - по предварительной информации, от последствий COVID-19.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета, Рыжикова ушла из жизни вчера, 1 февраля.

"Всю свою жизнь Татьяна Ивановна посвятила служению детям. После окончания медицинского института прошла трудовой путь от участкового врача-педиатра до руководителя детской больницы, которую возглавляла последние 16 лет", - говорится в сообщении.

В медицинской сфере Рыжикова работала 43 года.

Отмечается, что она пользовалась уважением, любовью коллег и пациентов как высокопрофессиональный специалист и добрый, порядочный, отзывчивый человек, который отдавал все свое время и все сердце любимому делу.

При руководстве Рыжиковой в городской детской больнице №2 было создано и оснащено современным оборудованием одно из лучших в Украине отделений реанимации новорожденных.

В мэрии подчеркивают, что со смертью Рыжиковой Одесса потеряла одного из лучших специалистов в области педиатрии и управления здравоохранением.

Прощание с ней состоится 3 февраля в Свято-Алексеевском храме.

В социальных сетях пользователи выражают соболезнования в связи со смертью Рыжиковой. Люди пишут, что она умерла от последствий COVID-19.

"Весной прошлого года умерла ее мама. Она тяжело перенесла это, что сказалось на здоровье...", - написал один из знакомых медика.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе на 92-м году жизни умер известный украинский врач-фтизиатр Леонид Авербух.

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