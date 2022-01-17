Авербух тяжело болел.

В Одессе на 92-м году жизни скончался известный украинский врач-фтизиатр Леонид Авербух.

Об этом в Facebook сообщил Всемирный клуб одесситов.

Отмечается, что Авербух тяжело болел, но до последних дней писал иронические стихи.

Он помог сотням людей, излечив их от туберкулеза. Также занимался научной деятельностью, писал книги, стихи.

"За свою долгую славную жизнь врач, ученый, писатель, поэт Леонид Авербух создал десятки книг – медицинских, краеведческих, поэтические сборники, воспоминания о жизни в Одессе, с которой связана судьба шести поколений его семьи, воспитал плеяду талантливых врачей", - сказано в сообщении.

Многие выражают соболезнование в связи со смертью медика, отмечая его высочайший профессионализм, как медика и писателя, разностороннюю развитость, называют достойным человеком.

Прощание с Авербухом состоится 19 января, похоронят его на Втором Христианском кладбище Одессы.

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Леонид Авербух родился 31 октября 1930 года в Одессе. Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, фтизиатр высшей категории, литератор, почетный член Всемирного клуба одесситов. Удостоен многих наград, в частности профессиональных. Мать Авербуха, Мальвина Зальцберг, – кандидат медицинских наук, заведующая рентгенологическим отделением туберкулезного института, первой в Одессе применила флюорографию для диагностики заболеваний легких.

С 1957 года Авербух работал в противотуберкулезных заведениях Одессы, в частности, более 50 лет – в Одесском областном противотуберкулезном диспансере, где в течение 45 лет заведовал консультативным диспансерным отделением. По совместительству преподавал в Одесском медицинском институте на кафедре фтизиопульмонологии. Был ведущим научным работником Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова.

Является автором почти сотни научных работ, в числе которых – разработки по проблемам организации борьбы с туберкулезом и по вопросам противодействия распространению ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, участвовал в разработке Закона Украины "О борьбе с заболеванием туберкулезом".

Автор книги "Рассекреченные судьбы. Очерки (Евреи в советской внешней разведке)", писал стихи, которые издавались отдельными сборниками. Общее количество журнальных и газетных публикаций превышает 450.

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