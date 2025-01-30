Она отметила, что виноград очень полезен тем, кто на диете, но при этом нужно кое-что учитывать.

Если вы стараетесь похудеть, то виноград может стать питательной частью вашего ежедневного рациона.

Дело в том, что виноград низкокалорийный и нежирный и станет отличным перекусом. Как пишет Verywellhealth, медицинский эксперт Авив Джошуа объяснила, почему виноград является хорошей пищей для похудения.

Питательные вещества в винограде

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По данным Министерства сельского хозяйства США, в 150 г винограда, что составляет около одной чашки, содержится:

калории: 104;

вода: 122 г;

углеводы: 27 г;

белки: 1 г;

жиры: 0,2 г;

клетчатка: 1,4 г.

Углеводы в основном представляют собой простые сахара, которые легко усваиваются организмом. Виноград практически не содержит жира, а высокое содержание воды и клетчатки может помочь вам чувствовать себя сытым. Виноград также содержит важные питательные вещества, включая калий, марганец, витамин К, витамин С и некоторые витамины группы В.

Виноград содержит антиоксиданты, включая ресвератрол - соединение, которое помогает защитить от болезней сердца, а также обладает свойствами против ожирения.

Как включить виноград в рацион

Виноград - отличный перекус, который можно взять с собой.

Нарезанный виноград может стать вкусным дополнением к салату.

Обжарьте виноград и подавайте его с рыбой.

Бросьте виноград в рис и добавьте небольшое количество измельченных грецких орехов.

Виноград может стать хорошей заменой печенью или мороженному.

Цвет винограда: есть ли разница в преимуществах?

Все сорта винограда полезны и содержат примерно одинаковое количество калорий. Все они полезны людям на диете. Что касается пользы для здоровья, есть некоторые доказательства того, что красный виноград содержит больше антиоксидантов и может помочь сбросить жир больше, чем белый.

Есть ли недостатки в употреблении винограда для похудения?

В целом виноград - это здоровый выбор с небольшим количеством недостатков. Главное помнить о количестве, которое вы едите. Обязательно записывайте или запоминайте, сколько винограда съели. В винограде относительно много сахара, поэтому вы должны помнить об этом.

Если вы едите слишком много винограда, то могут возникнуть проблемы с пищеварением, такие как газообразование, которое может привести к диарее или расстройству желудка.

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