Если вы стараетесь похудеть, то виноград может стать питательной частью вашего ежедневного рациона.
Дело в том, что виноград низкокалорийный и нежирный и станет отличным перекусом. Как пишет Verywellhealth, медицинский эксперт Авив Джошуа объяснила, почему виноград является хорошей пищей для похудения.
Питательные вещества в винограде
По данным Министерства сельского хозяйства США, в 150 г винограда, что составляет около одной чашки, содержится:
- калории: 104;
- вода: 122 г;
- углеводы: 27 г;
- белки: 1 г;
- жиры: 0,2 г;
- клетчатка: 1,4 г.
Углеводы в основном представляют собой простые сахара, которые легко усваиваются организмом. Виноград практически не содержит жира, а высокое содержание воды и клетчатки может помочь вам чувствовать себя сытым. Виноград также содержит важные питательные вещества, включая калий, марганец, витамин К, витамин С и некоторые витамины группы В.
Виноград содержит антиоксиданты, включая ресвератрол - соединение, которое помогает защитить от болезней сердца, а также обладает свойствами против ожирения.
Как включить виноград в рацион
Виноград - отличный перекус, который можно взять с собой.
Нарезанный виноград может стать вкусным дополнением к салату.
Обжарьте виноград и подавайте его с рыбой.
Бросьте виноград в рис и добавьте небольшое количество измельченных грецких орехов.
Виноград может стать хорошей заменой печенью или мороженному.
Цвет винограда: есть ли разница в преимуществах?
Все сорта винограда полезны и содержат примерно одинаковое количество калорий. Все они полезны людям на диете. Что касается пользы для здоровья, есть некоторые доказательства того, что красный виноград содержит больше антиоксидантов и может помочь сбросить жир больше, чем белый.
Есть ли недостатки в употреблении винограда для похудения?
В целом виноград - это здоровый выбор с небольшим количеством недостатков. Главное помнить о количестве, которое вы едите. Обязательно записывайте или запоминайте, сколько винограда съели. В винограде относительно много сахара, поэтому вы должны помнить об этом.
Если вы едите слишком много винограда, то могут возникнуть проблемы с пищеварением, такие как газообразование, которое может привести к диарее или расстройству желудка.