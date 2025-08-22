Министр отметил, что сейчас налажено сотрудничество с правоохранительным сектором, чтобы выявлять случаи коррупции и активно реагировать на них.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал коррупционные скандалы в новых Медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК) и заверил, что сейчас есть сотрудничество с правоохранительными органами, чтобы быстро реагировать на такие случаи.

Об этом он сказал в блиц-интервью "Телеграфу".""Система здравоохранения, это, в первую очередь, система. И здесь вопрос в том, что мы делаем определенные предохранители, но если в системе хоть один винтик работает не так, как надо, то он негативно влияет на всю систему. При том, что в системе на 99% все могут работать правильно. Но кто-то один не туда попал, и нивелирует всю работу, которая была проведена. И этот негативный 1% будет достаточно быстро попадать в СМИ и о нем будут говорить", - отметил Ляшко.

В то же время министр отметил, что есть много положительных отзывов о работе новых Экспертных команд оценки повседневного функционирования лица (ЭКОПФО).

Он отметил, что сейчас налажено сотрудничество с правоохранительным сектором, чтобы выявлять случаи коррупции и активно реагировать на них.

"Мы просим всех граждан: обращайтесь на нашу горячую линию по каждому факту. Но факты должны быть коррупционные. Потому что звучит много обвинений в коррупции, что не дали такую то группу как хотели. На злоупотребления, конечно, надо реагировать. Даже эта комиссия и человек, который пожаловался, не знают, что на основании обращения мы начали процесс [проверки]", - сказал Ляшко.

Министр отметил, что проводится автоматический мониторинг, чтобы видеть, что происходит в системе, понимать сколько жалоб поступило.

Работа МСЭК в Украине

В конце 2024 года Министерство здравоохранения информировало, что создало команды по оценке функционирования лиц, которые должны заменить МСЭК.

Решение о создании таких команд (ЭКОПФО) было принято из-за того, что работа МСЭК была дискредитирована многочисленными выявленными нарушениями и коррупцией, предоставлением фиктивной инвалидности. Президент Владимир Зеленский в октябре созвал заседание СНБО, на котором было принято решение ликвидировать МСЭК.

4 ноября Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена реформа МСЭК.

19 декабря Рада поддержала ликвидацию МСЭК с 2025 года. Зато с 1 января 2025 года заработали экспертные команды по оценке функционирования лиц.

