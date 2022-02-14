В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в радиологическом отделении Хмельницкого областного противоопухолевого центра переоснащены помещения для дистанционной лучевой терапии, проинформировало Министерство здравоохранения.

"Благодаря реализации этого проекта в области больные раком смогут получить надлежащее лечение и увеличить свой шанс на здоровую и долгую жизнь. За год пройти лечение здесь могут минимум 1500–1800 пациентов, которым показана лучевая терапия", – сообщил Минздрав.

Новейшее оборудование позволяет с высокой точностью действовать именно на скопление больных клеток, поэтому применяется для лечения опухолей мозга, легких, молочной железы, в сложных случаях в онкогематологии и лечении детей с новообразованиями.

Кроме того, в радиологическом отделении обустроили бункер для линейного ускорителя, отвечающий современным требованиям и стандартам радиационной безопасности.

В настоящее время аппарат уже работает и проводится обучение для медицинского персонала.

Сейчас пациенты с онкологией, которые раньше были вынуждены обращаться за помощью в другие регионы, смогут проходить лечение в Хмельницком областном противоопухолевом центре.

В Минздраве отметили, что на текущие объемы работы было выделено 9,68 млн грн. из государственного бюджета (по программе регионального развития) и 1,26 млн грн. – из областного бюджета. На приобретение системы линейного ускорителя было потрачено 32 млн. грн. из областного бюджета и 18 млн. гривен – собственных средств.

Как напомнил ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в планах "Большой стройки" на 2022 год – реконструкция или построение 16 медицинских учреждений, двух санаторно-оздоровительных центров, 25 областных больниц и 25 детских областных больниц.