Вакцину болгарского производства по запросу Минздрав приобрело госпредприятие Медицинские закупки Украины.

В Украину доставлено более миллиона доз вакцины против дифтерии и столбняка для проведения рутинных прививок в 2024 году.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения (Минздрав), в настоящее время в страну доставлено 1 039 500 доз, следующая поставка составит 18 300 доз.

"75% от полученного количества будет распределено в медучреждения в областях, тогда как 25% поставленной вакцины будут храниться на национальном уровне как резервный запас, который может быть распределен в регионы при необходимости", - пояснили в Минздраве.

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Вакцину болгарского производства по запросу Минздрав приобрело государственное предприятие Медицинские закупки Украины.

Дифтерия в Украине

Во время войны в Украине есть риск роста заболеваний дифтерией и столбняком, уже зафиксированы случаи. Об этом сообщил врач-инфекционист, Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

"Во время войны есть риск роста заболевания дифтерией, имеем уже случай дифтерии в Тернопольской области. И это не первый и не последний случай", - сказал он и добавил, что также есть и другие инфекции, которые могут расти.

Кроме этого недавно в Минздраве призвали украинцев делать прививки несмотря на войну.

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