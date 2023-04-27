В нашем государстве наблюдается рост уровня заболеваемости туберкулезом, отметила врач.

На сегодня в Киеве многие дети не получили прививки от инфекционных болезней.

Об этом сообщил на брифинге руководитель ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Сергей Чумак. Он отметил, что, в частности, в Украине зафиксирована вспышка полиомиелита - опасного заболевания, которое может привести к неизлечимому параличу. "На сегодня в городе Киеве есть около 2,5 тысячи детей в возрасте до 5 лет, которые не получили ни одной прививки против полиомиелита", - отметил он. Чумак напомнил, что каждый ребенок в Украине до 16 лет должен получить прививку от 10 опасных инфекционных заболеваний.

Врач-инфекционист, руководитель отдела по инфекционному контролю Киевской городской детской клинической инфекционной больницы Наталья Кирица отметила, что наблюдается рост заболеваемости туберкулезом и снижение уровня вакцинации от этого заболевания. Она добавила, что, в частности, в роддомах, где ребенок получает вакцину против туберкулеза - БЦЖ. "Мамочки в родильных домах отказываются от этой вакцинации, и это приводит к увеличению случаев туберкулеза. А туберкулез у детей может протекать в различных формах. Даже можно не подозревать об этом заболевании, потому что эта бактерия поражает даже центральную нервную систему", - подчеркнула Кириця.

Видео дня

Чумак добавил, что в Украине в течение последнего года зафиксированы случаи кори, который является одним из самых заразных заболеваний в мире, поскольку 9 из 10 неиммунизированных лиц, контактирующих с больным, будут заражены. "И таких непривитых людей в возрасте до 17 лет в городе Киеве около 10 тысяч", - подчеркнул он. Он добавил, что в первом квартале в Киеве не зарегистрировано ни одного случая заболеваемости корью. В апреле зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай кори у взрослого человека, который не был привит. "Есть вероятность роста заболеваемости корью", - спрогнозировал Чумак.

Также он рассказал, что в условиях войны повышается риск инфицирования столбняком или гепатитом В, в частности, во время хирургических вмешательств или переливания крови.

Руководитель ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" отметил, что в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксировано снижение заболевания ОРВИ, в том числе COVID-19, почти на 17%. В то же время случаи заболеваемости COVID-19 продолжают регистрироваться. "В Киеве на сегодня зарегистрировано уже более 300 лабораторно подтвержденных случаев, из которых около 10% заболевших были вакцинированы, но эти люди получили либо одну дозу, либо не получили бустерные дозы", - сказал он.

Интересные новости медицины - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Минздраве проинформировали, что в Украине зарегистрированы два случая кори. Оба ребенка - из одной семьи, один из них ранее получил первую дозу прививки против кори, второй не был вакцинирован.

23 марта в Минздраве сообщили, что в связи с увеличением количества больных с осложнениями коронавирусной болезни в поддержку вакцинальной кампании инициировано проведение серии мероприятий в 10 регионах Украины в течение марта-апреля.

Отмечалось, что тогда 15,5 млн человек в Украине были вакцинированы двумя дозами, лишь 3,1 млн человек - первой бустерной дозой, всего более 260 тысяч человек - двумя бустерными дозами.

Вас также могут заинтересовать новости: