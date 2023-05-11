В настоящее время существует два варианта этого типа донорства.

В Великобритании впервые родилась ребенок, которая имеет ДНК трех человек. Доля ДНК женщины - донора составляет около 0,1%.

Как пишет BBC, новаторская методика является попыткой предотвратить рождение детей с разрушительными митохондриальными заболеваниями. Отмечается, что таких младенцев на сейчас родилось меньше пяти.

Митохондриальные заболевания неизлечимы и часто становятся причиной смерти малыша в течение нескольких дней или даже часов после рождения.

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Митохондрии - это крошечные отделы внутри клетки тела, которые превращают пищу в полезную энергию. Дефектные митохондрии не могут питать организм и приводят к повреждению мозга, истощению мышц, сердечной недостаточности и слепоте.

Таким образом, митохондриальное донорство является модифицированной формой при которой используются митохондрии из здоровой донорской яйцеклетки. Сейчас существует две методики его выполнения. Один происходит после того, как яйцеклетка матери была оплодотворена спермой отца, а другой - до оплодотворения. Из яйцеклетки с поврежденными митохондриями извлекают ядро и помещают его в яйцеклетку здоровой женщины-донора.

Интересные новости о здоровье людей

Ученые из Мичиганского университета в США обнаружили всплеск активности в мозгу двух людей во время их смерти.

Американские хирурги отличились новым научным прорывом в сфере медицины и провели первую успешную внутриутробную операцию в мозгу еще нерожденного ребенка.

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