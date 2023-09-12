В Украине внедряют пилотный проект по использование искусственного интеллекта в медицине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Как сообщается, Одесса стала первым городом Украины, где был внедрен пилотный проект по телемедицине "BrainScan".
Эта система работает на базе искусственного интеллекта и значительно ускоряет процесс диагностики заболеваний или повреждений головного мозга, когда время является критическим фактором.
Как сообщается, нейросеть анализирует изображения компьютерной томографии в автоматическом режиме и выявляет патологические изменения. Уже в течение 5 минут после обработки снимка программой врач может принять решение о дальнейшем лечении. Это ускоряет процесс в несколько раз.
По данным Минздрава, использование искусственного интеллекта для анализа КТ-снимков головного мозга в рамках проекта показало хорошие результаты. "Одесский опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов отныне используется и в прифронтовом Краматорске Донецкой области", - сообщили в Министерстве.
Искусственный интеллект на службе у человечества-последние новости
Как сообщал УНИАН, НАСА научило искусственный интеллект предсказывать магнитные бури.
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