По словам разработчика Дэвида Хэнсона, такой робот может облегчить работу медицинского персонала во время пандемии.

Команда ученых из Гонконга, создавшая знаменитого робота-гиноида Софию, запускает новую пилотную модель - робота-медсестру по имени Грейс.

Его назначение - уход за пожилыми людьми или инфицированными COVID-19 пациентами, находящимися в изоляции.

Одетая в синюю униформу медсестры, Грейс имеет азиатские черты лица и каштановые волосы. У нее есть тепловизор на груди, который измеряет температуру тела пациента. Робот использует искусственный интеллект для диагностики и умеет говорить на английском и некоторых диалектах китайского языка.

По словам разработчика Дэвида Хэнсона, такой робот может облегчить работу медицинского персонала во время пандемии.

Читайте такжеКартину работа Софии продали на аукционе: гуманоид впервые прокомментировала это (фото, видео)Директор предприятия Hanson Robotics и Singularity Studio Дэвид Лейк рассказал, что к августу планируют начать массовое производство бета-версии Грейс. В следующем году полностью должны развернуть ее работу в Гонконге, материковом Китае, Японии и Южной Корее, передает ТСН со ссылкой на СNA.

Отмечается, что стоимость роботов-гуманоидов, которую сейчас можно сравнить с ценами на элитные автомобили, снизится, когда компания будет производить десятки или сотни тысяч единиц.

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Автор: Ирина Погорелая