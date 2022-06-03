За последний месяц пилоты совершили более 600 вылетов, из мест ведения боевых действий эвакуированы около 150 человек.

В Украине запустили полноценную работу аэромедицинской эвакуации.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Мы в полной мере запустили работу проекта аэромедицинской эвакуации. Буквально за последний месяц нашими пилотами уже было совершено более 600 вылетов. По результатам нами было вывезено с поля боя и с мест ведения боевых действий уже около 150 человек. Попутно мы помогаем нашим врачам как можно быстрее добраться до тех мест, где произошла трагедия, или где произошел ракетный обстрел или ведутся боевые действия. Мы безусловно будем развивать это направление работы", - акцентировал Енин.

Также первый заместитель министра внутренних дел анонсировал, что на завтра запланирован запуск коммуникационного проекта министерства, посвященный первым 100 дням войны в Украине.

"Проект создан с целью, чтобы все люди видели и запоминали, как отчеканивалась наша общая победа, глазами всех сотрудников Министерства внутренних дел. Это Национальная полиция, наши герои-пожарные, Государственная миграционная служба, пограничники и Национальная гвардия, которая ведет героические бои в ключевых горячих точках на востоке и на юге нашего государства",- отметил Енин.

Как сообщал УНИАН, в начале 2021 года в Украине было создано единое аеромедицинское пространство, в рамках которого были начаты пилотные проекты по эвакуации в Львовской и Киевской областях и создания воздушной транспортировки донорских органов.

В конце 2021 года в Минздраве заявили, что с начала работы в рамках пилотного проекта по аэромедицинской эвакуации - с 30 августа 2021 года по 29 декабря 2021 года - было проведено 57 вылетов в Киевской области. 50 вылетов совершили во Львовской области с 1 октября по 29 декабря 2021 года.

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