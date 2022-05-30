Необходимо иметь длительный и близкий контакт с другим человеком, в частности с его выделениями, кровью или каким-то другим биологическим материалом.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как можно инфицироваться обезьяньей оспой.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире национального телемарафона.

По его словам, это заболевание передается от животных к людям, однако в последнее время участились случаи передачи от человека к человеку.

"Это не совсем привычно для этой болезни. Это заболевание, которым довольно трудно заразиться. Для этого недостаточно будет пообщаться с человеком рядом или пожать ему руку, надо иметь достаточно длительный контакт, длительный и близкий контакт, как и с выделениями этого человека, с кровью или каким-то биологическим материалом", - рассказал Кузин.

Он добавил, что такой тип контакта обычно происходит в быту, а скорость передачи этой инфекции не является такой высокой, как скорость передачи, например, COVID-19.

Главный санитарный врач страны также добавил, что обезьянья оспа редко протекает в тяжелой форме.

"Риски ее эпидемического распространения для мира минимальны", - считает он.

Справка УНИАН. С начала мая в Европе и некоторых странах за ее пределами фиксируют вспышку обезьяньей оспы. По меньшей мере в двенадцати странах подтвердили более 80 случаев заболевания. Среди них - США, Канада, Австралия, Испания, Португалия и Великобритания. Всемирная организация здравоохранения заявила о расследовании еще 50 возможных случаев и предупредила, что их, вероятно, будет еще больше.

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