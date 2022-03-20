По его словам, лекарственных средств и медицинских работников на сегодня в Украине достаточно.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что война внесла свои коррективы в работу системы здравоохранения, но на сегодня лекарственных средств и медицинских работников достаточно.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Действительно, война внесла свои коррективы в работу системы здравоохранения, но я с уверенностью могу сказать, что сегодня лекарственных средств и медицинских работников достаточно, чтобы давать адекватный ответ на те угрозы и вызовы, которые сегодня существуют в медицинской системе. Также налажена, перезапустилась работа аптечного сектора: уже в конце этой недели работало 10 тыс. аптек, на следующей мы рассчитываем, что будет 12,5 тыс. аптек, организован подвоз лекарственных средств в аптечную сеть", - сказал министр.

Ляшко также объяснил, что делать, когда какого-то препарата нет в аптеке.

"Если у вас нет доступа к какому препарату в аптечной сети, то звоните по номеру 0 800 60 20 19, там оператор зафиксирует ваше обращение и мы посмотрим, в чем проблема, для того, чтобы оперативно отреагировать. Плюс с нами работают волонтерские организации, и они нам помогают даже доставить препараты в случае, если у человека нет возможности добраться до той аптеки, где есть этот препарат", - отметил министр.

Он также озвучил информацию о ситуации с медицинским персоналом в Украине на сегодня.

"Относительно медицинских работников. Так, мы видим, что на разной территории разная ситуация, но к нам уже приехал 121 медицинский работник иностранный, которые здесь уже помогают работать в Украине. Плюс разворачиваются полевые госпитали и плюс у нас достаточно еще коечного фонда в больницах и медицинских работников, чтобы оказывать всем медицинскую помощь", - сообщил Ляшко.

Также министр рассказал о разрушенных и поврежденных оккупантами украинских больницах.

"134 больницы повреждены, а 9 уже разрушены. Эти 9 больниц мы не восстановим, то есть только строительство новых больниц, но я гарантирую, что мы построим новые, еще лучшие больницы после нашей победы. Плюс обстреляны 43 машины экстренной медицинской помощи, но опять же, мы поставляем новые, как через государственные закупки, так и благодаря нашим партнерам", - сказал Ляшко.

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