Там говорят, что сейчас очередей в аптеках нет - учреждения обеспечены всеми необходимыми лекарствами.

За сегодня в Украине уже выписано более 3000 электронных рецептов на различные рецептурные препараты. Новое нововведение для украинцев официально ввело Министерство здравоохранения от 1 апреля.

Накануне это вызвало масштабные очереди возле аптек. Однако сегодня в министерстве отметили, что паника в обществе исчезла. Сейчас очередей в аптеках нет, учреждения обеспечены всеми необходимыми препаратами.

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Также там отметили, что большинство лекарств первой необходимости не требуют рецепта.

"Те лекарства, которые и раньше были рецептурными, теперь просто можно будет получить еще и по электронному рецепту. На время войны также при необходимости пациенты могут получить и бумажный рецепт", - отмечают в Минздраве.

Обращается внимание, что рецептурный препарат или нет - определяет его производитель, или заявитель, который при подаче заявки на регистрацию указывает условия отпуска. Во время прохождения экспертизы этот статус либо подтверждается, либо изменяется. Исключения существуют только для жителей регионов, где продолжаются боевые действия, а также для волонтеров, которые часто обеспечивают потребность ВСУ лекарствами на фронте.

В Минздраве напоминают, что электронные инструменты - распространенная практика в развитых странах, в частности, среди государств ЕС.

"Мы привыкли ко многим цифровым инструментам, ведь они в большинстве работают во многих развитых странах. В частности - в странах Европейского союза, частью которого стремится стать и Украина. И электронный рецепт - один из таких", - подчеркнули там.

В Украине от 1 апреля можно приобрести лекарства по е-рецепту

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, утром министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире информационного телемарафона сказал, что внедрение в Украине электронного рецепта на все соответствующие препараты является лишь новым цифровым сервисом для удобства граждан, рецептурная группа препаратов не изменилась.

Ранее, 16 марта Министерство здравоохранения Украины сообщило, что с апреля отпуск всех рецептурных лекарств будет осуществляться по электронному рецепту.

В министерстве отметили, что электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в госреестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача. Выписать такой рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники, или же врач-ФЛП. Для этого учреждению не нужно иметь договор с Национальной службой здоровья Украины.

Кроме того, в Минздраве отметили, что такой е-рецепт можно будет получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в электронной системе здравоохранения.

Как известно, в Киеве 31 марта в связи с грядущим вступлением в силу изменений в правила отпуска лекарств в аптеках образовались очереди.

31 марта народный депутат от" Слуги народа " Максим Бужанский сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон О лекарственных средствах по обеспечению доступа к лекарственным средствам во время действия военного положения (№9169), которым предлагается "исправить эту сумасшедшую ситуацию с аптеками, рецептами и гражданами, на которых посреди войны это счастье рухнуло". При этом Бужанский не уточнил, какие именно изменения предлагается ввести.

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