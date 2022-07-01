Парламент ввел новую модель организации оказания медицинской помощи в Украине: рассказываем детали нововведений.

Парламент ввел новую модель организации предоставления медицинской помощи.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, за принятие в целом законопроекта №6306 о повышении эффективности Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) как единого государственного закупщика медицинских услуг и улучшение качества медицинского обслуживания проголосовало 248 депутатов.

Предполагается, что Кабмин будет устанавливать перечни базовых направлений стационарной медицинской помощи, которые будет обеспечивать общее учреждение здравоохранения (многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь населению территориальной громады или нескольких громад, стабилизацию состояния пациента и маршрутизацию к кластерным и надкластерним учреждениям здравоохранения); определять направления стационарной медицинской помощи, которые будут обеспечиваться кластерными и надкластерними учреждениями здравоохранения.

Законопроектом предлагается вторичную (специализированную) медицинскую помощь и третичную (специализированную) медицинскую помощь заменить специализированной медицинской помощью, как таковой, которая "предоставляется в амбулаторных или стационарных условиях врачами соответствующей специализации (кроме врачей общей практики - семейных врачей) в плановом порядке или в экстренных случаях.

Такая помощь также предусматривает предоставление консультаций, проведение диагностики, лечения и профилактики болезней, травм, отравлений, патологических и физиологических (во время беременности и родов) состояний, в том числе с применением высокотехнологичного оборудования и/или высокоспециализированных медицинских процедур высокой сложности, а также направление пациента в соответствии с медицинскими показаниями для оказания специализированной медицинской помощи по другой специализации.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 17 февраля.

Законопроект предусматривает законодательное закрепление механизма порядка реализации программы медицинских гарантий путем предоставления полномочий Кабинета министров Украины о его утверждении; исключение возможности расходования средств налогоплательщиков, из которых формируется бюджет программы медицинских гарантий, на цели, которые не касаются непосредственно оплаты медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий.

Также предусматривается закрепление на законодательном уровне требования по отпуску лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, по рецепту; уточнение требования по реимбурсации в 2022 году лекарственных средств, включенных в Национальный перечень лекарственных средств касательно препаратов инсулина и лекарственных средств для лечения несахарного диабета.

Кроме того, предусматривается обеспечение надлежащего функционирования и эффективной деятельности Совета общественного контроля НСЗУ.

Вас также могут заинтересовать новости: