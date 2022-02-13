В нашей стране за сутки в больницы с COVID-19 попали почти 4 тысячи человек.

В течение субботы, 12 февраля, коронавирус в Украине обнаружили у 24 518 человек, среди заболевших есть 329 медиков и 1 961 ребенок.

За сутки из COVID-19 были госпитализированы 3 935 человек, а также стало известно о выздоровлении 8 288 украинцев, говорится в Telegram-канале Минздрава Украины.

В министерстве отметили, что в субботу от осложнений, которые спровоцировал вирус, в больницы попали 3 935 граждан.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 13 февраля:

Общее количество заболевших – 4 525 700 человек;

Общее количество выздоровевших – 3 779 057 человек;

Общее количество умерших – 102 808;

Общее количество сделанных ПЦР-тестов – 19 034 214.

Напомним, коронавирус в Украине 11 февраля диагностировали у 38 212 человек, госпитализировали 3 753 человек, умерли 265 заболевших, а выздоровели 19 943 пациента.

Антирекорд по количеству выявленных больных COVID-19 в нашей стране составляет 43 тыс. 778 граждан, он был установлен 4 февраля.

Пандемия коронавируса стартовала в марте 2021-го. Впоследствии в разных государствах ряд компаний разработали вакцины от COVID-19.

В Украине вакцинация от коронавируса началась в последние дни февраля 2021 года.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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