Минздрав Украины разрешил применение препарата от коронавируса производства Pfizer.

По результатам проведенной экспертизы в Украине допущен к экстренному медицинскому применению еще один препарат для амбулаторного лечения COVID-19 – "Паксловид".

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Минздрава.

"Препарат "Паксловид" предназначен в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степенью тяжести к средней и тяжелой", – подчеркнул министр.

Еще до регистрации этого препарата Минздрав подписал контракт с его производителем – компанией Pfizer – на поставку в Украину 300 тысяч курсов "Паксловида".

"Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформируем дополнительно", – добавил глава Минздрава.

Он также напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч (из 300 тысяч законтрактованных) курсов "Молнупиравира" – еще одного препарата, предназначенного для лечения COVID-19.

По словам министра, эти противовирусные препараты прямого действия предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни. Препараты выпускаются в форме таблеток, поэтому их удобно принимать. К тому же нет особых требований к их хранению.

Напомним, 16 декабря украинское Министерство здравоохранения подписало соглашение о закупке лекарств против COVID-19 под названием "Молнупиравир" с компанией Merck Sharp & Dohme.

6 февраля Украина получила 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир".

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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