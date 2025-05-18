Из-за закона штата семья фактически лишилась права принимать решения.

В Соединенных Штатах Америки умершую три месяца назад беременную женщину продолжают держать на искусственном жизнеобеспечении. Все из-за закона, запрещающего аборты в штате Джорджия.

Как пишет Associated Press, у 30-летней женщины по имени Адриана Смит еще в феврале медики констатировали смерть мозга. Тогда она находилась на 21-й неделе беременности. Из-за закона, запрещающего аборты после появления сердцебиения у плода, медики не имели права отключить аппараты жизнеобеспечения.

Семья сообщает, что здоровье плода под вопросом, возможны тяжелые осложнения. Медики же не раскрывают, какие меры принимаются для того, чтобы плод был здоров. Закон, из-за которого произошла эта ситуация, вступил в силу в 2022 году и фактически лишает семью права принимать решение.

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АР отмечает, что в штате Флорида у медиков уже был похожий случай, когда ребенок рождался от фактически умершей матери. В статье, опубликованной в 2023 году, врачи рассказали о том, как был рожден ребенок 31-летней женщины, признанной мертвой на 22 неделе. Медики вели постоянное наблюдение за пациенткой. Семья умершей хотела сохранить плод.

"В первый же день после поступления в больницу врачи ввели ей гормоны, чтобы повысить кровяное давление, и установили трубку для кормления. После того как ее перевели в отделение интенсивной терапии, акушерская медсестра постоянно находилась у ее кровати, чтобы следить за сердцебиением и движениями плода. Она (пациентка) находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, регулярно получала стероиды и гормоны и нуждалась в многочисленных антибиотиках для лечения пневмонии", – сказано в материале.

На 33-й неделе, когда сердцебиение плода начало замедляться, врачи провели операцию по его извлечению. Ребенок родился здоровым.

В Украине провели уникальную операцию маленькому ребенку

В мае 2025 года украинские врачи впервые провели АВО-несовместимую трансплантацию печени маленькому ребенку. Специалисты "Охматдета" прооперировали мальчика родом из Чернобаевки Херсонской области. Его отец защищает Украину на фронте.

Четырехмесячный ребенок нуждался в трансплантации печени, но подходящего донора не было.

"Ситуация осложнялась тем, что не нашлось ни одного совместимого донора – у малыша и родителей были разные группы крови. Однако болезнь прогрессировала, функции органа стремительно ухудшались. Тогда Максим попал в отделение анестезиологии. Другого шанса на жизнь, кроме пересадки, не было", – добавили медики.

Некоторым взрослым удалось пересадить органы органы от несовместимых доноров, однако с детьми все сложнее. Более того, в Украине таких операций никогда не делали.

Операция была успешной. Малыша уже выписали, и он еженедельно приезжает с мамой в больницу на обследование.

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