В случае успеха, утверждают ученые, больше не будет необходимости в проведении регулярной бустерной иммунизации.

В Армейском научно-исследовательском американском институте имени Уолтера Рида (WRAIR) начались испытания на людях панкоронавирусной вакцины SpFN.

Как пишет DW, ее создали с использованием наночастиц шиповидного белка, она предназначена для защиты от большого количества вариантов коронавируса.

В случае успеха, утверждают ученые, больше не будет необходимости в проведении регулярной бустерной иммунизации. Но некоторые специалисты высказывают сомнения относительно эффективности американской "супервакцины" против COVID-19.

Отметим, SpFN – это белковая вакцина. Ее принцип действия аналогичен Novavax, которая была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в конце декабря 2021 года.

Американский панкоронавирусный препарат базируется на ферритине –эндогенной белковой молекуле, способной накапливать железо. Она сворачивается в 24-гранный шар, похожий на футбольный мяч. На каждую новую грань наносится характерный шиповидный (спайковый) белок другого варианта коронавируса, что делает вакцину универсальной, а также легко модифицируемой.

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Ранее одобренные в мире вакцины также нацелены на этот шиповидный белок, потому что именно через него различные варианты коронавируса проникают в клетки человека.

По словам разработчиков, после вакцинации SpFN начинают вырабатываться антитела, которые связываются с этим белком таким образом, что вирус больше не может стыковаться со своим рецептором на клетках и, соответственно, заражать человека. Вместе с тем вакцинация активирует Т-клетки, которые в случае наличия инфекции распознают и убивают инфицированные клетки, предотвращая размножение вируса. SpFN также содержит усилитель ALFQ, который немедленно активизирует иммунную систему. Изобретатели говорят, что благодаря этому усилителю "супервакцина" получилась особенно безопасной и эффективной.

В отличие от мРНК-вакцин SpFN не нужно держать в холодильнике при двузначных температурах ниже нуля, что значительно упрощает хранение и доставку, как и в случае с Novavax.

Вакцина SpFN была разработана в Армейском исследовательском институте имени Уолтера Рида в Силвер-Спринге (штат Мэриленд, США). Сначала ее протестировали на бенгальских макаках. У них, по данным исследователей, вакцинация вызвала появление сильных нейтрализующих антител против исходного коронавируса, а также против четырех других его вариантов – Альфа, Бета, Гамма и Дельта.

Медицинский советник Белого дома, главный американский инфекционист Энтони Фаучи выразил убеждение, что в долгосрочной перспективе разработка универсальной вакцины против коронавируса может внести вклад в предотвращение следующей пандемии.

"Много инвестируется не только в улучшение имеющихся у нас вакцин против SARS-CoV-2, но и в разработку препаратов следующего поколения, особенно универсальных вакцин против COVID-19", – отметил Фаучи.

Другие же специалисты подчеркивают, что человечеству еще предстоит убедиться, действительно ли препарат, разработанный американскими военными учеными из WRAIR, представляет собой "супервакцину", которая станет переломом в борьбе с пандемией и сдержит распространение новых вариантов коронавируса.

Напомним, на данный момент в Украине прививки от коронавируса делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

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