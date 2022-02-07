Прививки необходимы даже в разгар пандемии, отметил врач.

Информация о том, что вакцинация не проводится во время эпидемии, и прививки являются только профилактическим средством, – миф, который периодически "вбрасывают" обществу.

Вакцинация необходима даже в разгар пандемии, и она реально защищает, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина 24".

Медик отметил, что благодаря вакцинации на планете во время пика остановили несколько эпидемий.

"Люди, эпидемия полиомиелита остановлена именно вакцинацией, в ее разгар... Эпидемия дифтерии в 1991-95 гг. тоже остановлена именно массовой вакцинацией, и тоже в ее разгар", – отметил врач.

Комаровский подчеркнул, что благодаря вакцинации нельзя полностью защититься от болезни, но появляются шанс не попасть в реанимацию.

Читайте такжеВ Украине одобрен план вакцинации от COVID-19 на 2022 годНапомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса COVID-19. Позже ряд компаний разработали вакцины от вируса.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась в конце февраля 2021-го. В нашей стране 6 января текущего года всем желающим взрослым разрешили делать бустерную (усилительную) дозу прививки от COVID-19.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 6 февраля две дозы прививки от коронавируса получили 14 780 566 человек, а бустерной привились 459 230 граждан.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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