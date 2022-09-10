Чрезвычайное положение объявлено в самом городе и еще четырех округах.

Штат Нью-Йорк объявил до 9 октября чрезвычайное положение из-за обнаружения полиомиелита.

Как сообщает Politico, полиовирус обнаружили в образцах сточных вод из четырех округов в районе метро Нью-Йорка, а также в самом городе. Речь идет об округах Рокленд, Ориндж, Салливан и Нассау.

Чиновники здравоохранения отметили, что "на каждый случай наблюдаемого паралитического полиомиелита могут приходиться сотни других инфицированных людей", но государство пока подтвердило только один случай.

Видео дня

Губернатор Кэти Хоукул издала распоряжение по увеличению ресурсов штата для борьбы с распространением полиомиелита.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2021 года на Ровенщине в многодетной семье, проживающей в селе Большая Омеляна, подтвердили паралич вследствие полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Позже стало известно, что в этой семье заболели еще шестеро детей. Родители детей принадлежат к определенной религиозной общине, поэтому отказались от всех обязательных прививок.

Также случаи заболевания полиомиелитом были обнаружены в Закарпатской области.

Вас также могут заинтересовать новости: