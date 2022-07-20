Якобы лихорадка Ку диагностирована у более чем 20 жителей Ростовской области.

Вспышку лихорадки Ку зафиксировали в российской Ростовской области. Якобы заболели уже 20 жителей области.

Об этом сообщили местные пропагандисты.

"Помимо лихорадки Ку, в регионе зарегистрировано 22 случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, 7 случаев иксовидного клещевого боррелиоза и один случай туляремии", — говорится в сообщении.

Симптомы лихорадки Ку:

температура тела поднимается до 40 градусов;

сильная головная боль;

слабость;

усталость;

бессонница;

сухой кашель;

боли в мышцах, особенно в пояснице;

боли в суставах;

болезненность при движении глазами, боли в глазных яблоках.

Иногда наблюдается головокружение, тошнота и рвота. После лихорадки Ку возможны гепатиты, миокардиты и другие заболевания.

Кроме того, без надлежащего лечения лихорадка Ку может привести к летальному исходу. Переносчиком заболевания являются клещи.

По словам самих же россиян, лихорадку Ку СССР использовал как биологическое оружие во время Второй мировой войны.

Как ранее сообщал УНИАН, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета, эпидемиолог Наталей Виноград предупредила, что из-за войны в Украине возможны вспышки столбняка, эпидемии вшей и брюшного тифа.

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