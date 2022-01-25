Все отделения нового корпуса будут оснащены современным оборудованием с применением инновационных хирургических технологий.

В Ривненской областной клинической больнице в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется строительство нового 8-этажного хирургического корпуса. Реализация проекта будет осуществляться в три очереди и должна быть завершена в 2023 году.

Об этом сообщила пресс-служба Ривненской ОГА.

Общая стоимость строительства корпуса оценивается в 1,25 млрд гривень. Он будет включать современный операционный блок, отделение анестезиологии с койками интенсивной терапии и стационарные отделения хирургического профиля. Все отделения нового корпуса будут оснащены современным оборудованием с применением инновационных хирургических технологий. Экспертная оценка проекта уже сделана.

Кроме этого, в 2022 году запланирован капитальный ремонт еще трех объектов областной больницы. Среди них - главный корпус с поликлиникой, кардиологическое отделение и действующий хирургический корпус. Из областного бюджета на изготовление проектов обновления этих объектов уже выделили 1 млн гривень.

Как сообщили в ОГА, в рамках "Большой стройки" в Ривне до конца года также должно быть завершено строительство спортивного Магнита областного центра – трехэтажного спорткомплекса. Объект готов на 55%. В частности, возведено само здание, включая кровлю, и установлены стеклянные витражи.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году во всех регионах Украины по президентской программе "Большая стройка" начнется реконструкция и модернизация 48 областных больниц, из которых 24 взрослых и 24 детских. При этом в 29 из них будут оборудованы вертолетные площадки.