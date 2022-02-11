Государство предоставит поддержку учреждениям здравоохранения, которые по объективным причинам не могут реализовать инициативу Президента о повышении заработной платы медработникам из средств Программы медицинских гарантий.

Такое решение было принято после детального анализа обращений врачей и медицинских работников о проблемах с выплатой повышенной заработной платы. Об этом в своем Facebook написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Эти медучреждения получат финансирование по отдельному пакету от Национальной службы здоровья. Такое финансирование будет выдаваться сначала на полгода, средства для этого уже заложены в программу медицинских гарантий", - сказал он.

В то же время Тимошенко отметил, что медучреждение, которое декларирует потребность в государственной помощи, будет верифицироваться Минздравом.

"Чтобы было четкое понимание, куда были потрачены средства и почему их не хватило на обеспечение достойной заработной платы. Есть разные примеры "хозяйствования" и ответственности руководителей заведений. Поэтому Госаудитслужба будет проверять каждое медицинское учреждение, которое будет демонстрировать в своих отчетах неспособность выплатить новую заработную плату", - отметил заместитель руководителя ОП.

Он также добавил, что уже начались и будут продолжаться проверки по фактам принудительного перевода медиков на неполную ставку. Что касается руководителей, которые решат таким образом "сэкономить" бюджет больницы, будут инициировать кадровые решения.

Кирилл Тимошенко также напомнил, что в 2022 году бюджет Программы медицинских гарантий увеличился на 34 млрд грн по сравнению с 2021 годом и составляет более 157 млрд грн.

Напомним, на днях заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко призвал врачей и медицинских работников, которым не повысили зарплату или заставляют перейти на неполную ставку, сообщать ему о таких фактах.