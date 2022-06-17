Житель города Южный заболел, поев домашние консервы из утки.

В Одесской области в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина, заболевший ботулизмом.

Об этом журналистам сообщили в государственном учреждении "Одесский областной центр контролера и профилактики болезней Минздрава Украины".

Отмечается, что пострадавший, мужчина 1985 г. р., житель города Южное, 9 июня ел тушенку домашнего приготовления из мяса уток. Через несколько дней, 13 июня, его состояние здоровья ухудшилось: появились боли в животе, слабость, сухость во рту, двоение в глазах, помутнение зрения, опущенность век.

Машиной скорой помощи мужчина был доставлен в Одесскую инфекционную больницу в реанимационное отделение, где ему поставили диагноз: ботулизм, состояние тяжелое. Пострадавшему назначено необходимое симптоматическое лечение и введена противоботулиническая сыворотка. Больной продолжает лечение.

В центре напомнили, что в 2021 году в Одесской области было зарегистрировано 4 случая заболевания ботулизмом, из них один закончился летально (после употребления вяленой рыбы домашнего приготовления).

По данным медиков, ботулизм - болезнь, возникающая в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и сопровождается тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы. Причиной ботулизма чаще становятся продукты домашнего консервирования мяса, рыбы, реже овощей, вяленые или копченые продукты в случае не соблюдения соответствующих требований при заготовке, переработке или хранении продукта.

Ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты. Также причиной заболевания может быть употребление вяленой или копченой рыбы и копченых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.).

Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно или недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились ненадлежащим образом. Даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть заражены.

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