По некоторым данным, отравление могло произойти из-за травли тараканов.

В Одессе госпитализирована почти полусотня курсантов одного из лицеев, в которых признаки отравления. Полицейские расследуют обстоятельства отравления курсантов в одном из одесских лицеев

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, сегодня около 12:00 о происшествии правоохранителям сообщили врачи.

Предварительно установлено, что ночью курсантов одного из одесских лицеев госпитализировали в медицинское учреждение с отравлением и пищевой токсикоинфекцией.

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"Сейчас известно о 46 пострадавших, находящихся в больнице. Все они несовершеннолетние", - рассказали правоохранители.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в рамках производства назначен ряд экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Также уточняется точное количество пострадавших.

В то же время в социальных сетях очевидцы пишут, что инцидент произошел в военно-морском лицее. Якобы, в больницу доставлены около 70 человек в возрасте от 14 до 16 лет с диагнозом пищевая токсикоинфекция. По словам учеников, стало плохо всем, кто ел колбасу из столовой. Предполагается, что причиной отравления могло стать то, что в помещении столовой травили тараканов и яд каким-то образом попал в пищу школьников. По другой версии, колбаса была уже некачественной, когда ее привезли в учебное заведение.

Отравление в Одесской области - детали

В начале июля в селе Старостино Одесской области работники скорой помощи один за другим госпитализировали местных жителей, которым стало плохо после употребления водки кустарного производства. Напиток покупали в местном магазине. Было начато расследование по ч. 1 ст. 115 с дополнительной отметкой "несчастный случай" и ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей и т.п.) Уголовного кодекса Украины.

За первые несколько дней умерло четыре человека, около десяти находились в критическом состоянии. Женщину, которая продавала суррогатный алкоголь, правоохранители задержали.

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