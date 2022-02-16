Женщину удалось вылечить благодаря трансплантации пуповинной крови.

Ученые обнаружили третьего в мире человека, который полностью излечился от ВИЧ - вируса иммунодефицита.

Женщину среднего возраста и смешанной расы удалось вылечить благодаря трансплантации пуповинной крови, пишет The New York Times. Исследователи представили некоторые подробности случая на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере, штат Колорадо.

Пациентке поставили диагноз ВИЧ в июне 2013 года, и с тех пор она принимала антиретровирусные препараты, поддерживающие низкий уровень вируса в организме. В марте 2017 года у нее диагностировали острый миелоидный лейкоз.

В августе того же года в ее организм ввели пуповинную кровь от донора с мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетки. Но для приживления клеток пуповинной крови могло потребоваться около шести недель, поэтому ей также ввели частично совместимые стволовые клетки крови от родственника первой степени родства.

Пациентка решила прекратить антиретровирусную терапию через 37 месяцев после процедуры, и уже более чем 14 месяцев у нее нет признаков ВИЧ в анализах крови и обнаруживаемых антител к вирусу.

Ученые говорят, что пуповинная кровь более доступна, чем взрослые стволовые клетки, которые использовались при трансплантации костного мозга для излечения двух предыдущих пациентов. Кроме того, ей не требуется полная совместимость с реципиентом, а процесс реабилитации проходит гораздо легче.

По словам ученых, пол и расовая принадлежность новой пациентки знаменуют собой значительный шаг вперед в разработке лекарства от ВИЧ: хотя женщины составляют более половины носителей ВИЧ-инфекции в мире, они составляют лишь 11% участников испытаний лечения.

В мире известны только два случая полного излечения от ВИЧ. УНИАН писал, как 40-летний Адам Кастильехо стал вторым человеком в мире, поборовшим вирус. В организме 40-летнего лондонца не обнаружили вирус через 30 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии.

А 54-летний Тимоти Рэй Браун, который считается первым в мире человеком, вылечившимся от ВИЧ, жил без вируса 12 лет, однако в 2020-м умер от лейкемии.

Обоим мужчинам пересаживали костный мозг от доноров с мутацией, блокирующей ВИЧ. Такая мутация была обнаружена только у 20 000 доноров, большинство из которых имеют североевропейское происхождение.

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