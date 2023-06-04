В Минздраве рассказали признаки панической атаки и как помочь себе ее преодолеть.

Примерно 264 млн человек во всем мире, или 3,6% населения планеты имеют панические расстройства.

Такие данные привели в Министерстве здравоохранения (Минздрав) со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. В Минздраве напомнили, что симптомами панического расстройства могут быть:

учащенное сердцебиение;

боль в груди и симптомы сердечного приступа;

чрезмерное потоотделение;

дрожь, озноб или приливы жара;

одышка и чувство удушья;

тошнота и/или боль в животе;

головокружение;

чувство нереальности того, что с вами происходит (обезличивание или дереализация);

страх потерять контроль, "сойти с ума" или умереть;

отдельные специфические симптомы.

В Минздраве рассказали, как помочь себе во время панической атаки.

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"Во время панической атаки важно попытаться концентрироваться на текущем моменте и ситуации всеми видами чувств, "заземлиться". Главный прием - поставить ступни на пол (это поможет почувствовать опору)", - рассказали в министерстве.

Одной из самых популярных техник является техника "5-4-3-2-1". Назовите:

5 вещей, которые вы видите (например, ваши руки, стол, небо).

4 вещи, которые вы чувствуете физически (например, твердая поверхность под ногами, одежда на теле).

3 вещи, которые вы слышите (например, пение птиц, звук машин, музыка).

2 вещи, которые вы чувствуете на обоняние (например, кофе, опавшие листья, духи).

1 вещь, которую вы можете почувствовать на вкус (мятная резинка, чай).

Влияние войны на психику украинцев

В ВОЗ и в Минздраве неоднократно говорили, что война очень негативно влияет на психику как взрослых, так и детей. Так, по данным главы Минздрава Виктора Ляшко, с начала войны к психологам и психиатрам обратилось 650 тыс. человек

По прогнозам Минздрава, более 15 млн украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны. Ляшко отметил, что эта война окажет существенное влияние на психическое состояние людей, даже тех, которым кажется, что они стойко переживают военные последствия - такое представление является исключительно мифическим.

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