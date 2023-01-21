По словам министра, все пострадавшие получают необходимую им помощь.

Шестеро пострадавших при падении вертолета в Броварах отправлены на лечение в Австрию, еще один пациент вскоре будет эвакуирован в Швейцарию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко y Facebook. "По состоянию на сегодня шестеро пострадавших с ожогами отправлены на лечение в Австрию. Еще один пациент вскоре будет эвакуирован в Швейцарию. Держу ситуацию на личном контроле", - отметил министр.

По его словам, все пострадавшие получают необходимую им помощь в центральной больнице в г. Бровары и Киевском городском ожоговом центре.

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Авиакатастрофа в Броварах

18 января в городе Бровары Киевской области разбился вертолет, на борту которого было руководство МВД. Вертолет упал на территорию детсада. На месте падения обнаружены 14 погибших, среди которых ребенок.

На борту вертолета находились девять человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

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