Подтопление кладбищ, уборных, свалок может привести к распространению возбудителей вирусных гепатитов, гельминтозов и других острых инфекционных заболеваний.

На подтопленных территориях Херсонщины существует риск возникновения инфекционных болезней, речь идет о группах острых кишечных инфекций, включая холеру.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Отмечается, что опасность связана с качеством питьевой воды, потому что подтопления, в частности, кладбищ, уборных, полей, свалок несут в себе риск распространения возбудителей вирусных гепатитов, гельминтозов и других острых инфекционных заболеваний.

В то же время в Минздраве отмечают, что в Украине есть достаточное количество лекарственных диагностических средств, чтобы продиагностировать любые острые кишечные инфекции.

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"Мы не исключаем, что среди инфекционных заболеваний после отхода воды могут возникать точечные случаи холеры. С нашей стороны соответствующий контроль усилен и сделано все возможное, чтобы таких случаев не произошло. Система здравоохранения готова к реагированию", - сообщил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В Минздраве информируют, что мониторинг и эпидемический надзор на подтопленных территориях проводят специалисты Центров контроля и профилактики болезней - мобилизовано 84 группы специалистов из 6 областей. Специалисты отбирают пробы воды из реки и колодцев, помогают с дезинфекцией колодцев на территориях, подвергшихся подтоплениям и информируют население о способах профилактики кишечных инфекций.

В Минздраве отмечают, что в Херсонскую и Николаевскую области уже перераспределены бактерицидные таблетки и средства для обеззараживания питьевой воды. При этом отмечают, что запас бактерицидных средств достаточен для обеспечения Херсонщины минимум на 2 месяца.

Обещают, что специалисты Центра контроля и профилактики болезней при необходимости будут обеспечивать население средствами для дезинфекции воды и поверхностей в частных домах, подвергшихся подтоплениям.

Уничтожение Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС.

В результате этого теракта, совершенного российскими оккупантами, затоплены многие населенные пункты

В реку Днепр в результате подрыва Каховской ГЭС попало 150 тонн машинной смазки. Есть угроза созданы угрозы для систем водоснабжения Запорожской и Днепропетровской областей, оккупированного Крыма.

В результате падения уровня воды уже массово гибнет рыба. Местных жителей призывают ни в коем случае не употреблять ее в пищу.

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