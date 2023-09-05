По словам Кузина, это заболевание всегда имеет тяжелое течение как у маленьких, так и у взрослых пациентов.

Украине с высокой вероятностью грозит вспышка кори. Из-за карантина вследствие распространения коронавирусной инфекции люди были изолированы, поэтому прогнозируемой на 2021-2022 годы вспышки не было, однако теперь риски возросли.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в колонке для УП. Жизнь. По его словам, из-за войны РФ против Украины не все дети получили прививки вовремя, что и стало основанием говорить о потенциальной угрозе вспышки кори.

"Для предупреждения периодичности крупных вспышек необходимо не менее 95% привитого населения от года в год, тогда как за несколько лет до последней вспышки в Украине и Европе – только 91% детей вакцинировали в возрасте одного года. Только за 12 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировали около 55 тысяч случаев заболевания и 16 смертей в результате этой болезни", – подчеркнул Кузин.

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Возможные последствия болезни

Главный санврач подчеркнул, что, вопреки устоявшемуся мнению, корь – не "типичная детская болезнь". У нее всегда тяжелое течение как у маленьких, так и у взрослых пациентов.

"Корь может привести к пневмонии, воспалению мозга, другим серьезным осложнениям, инвалидности и смерти. Одним из отдаленных последствий заболевания является склерозирующий панэнцефалит, который развивается в среднем через 5-10 лет после перенесенной кори. К сожалению, это заболевание, хотя и является редким осложнением кори, всегда приводит к летальному исходу. Вирус кори также влияет и на иммунную систему – подавляет иммунитет человека на несколько месяцев или даже лет, вызывая "иммунную амнезию". Вследствие этого человек становится более уязвимым к другим инфекциям", – уточнил он.

Проблемы с вакцинацией

Лекарств против кори не существует, подчеркнул замминистра. Защитить ребенка можно только путем своевременной вакцинации. Кузин заметил, что корь легко передается от человека к человеку и очень заразна.

В Минздраве начали серьезную подготовку, чтобы предотвратить вспышку. Особенно это касается детей, поскольку в начале учебного года им придется "отсиживаться" в бомбоубежищах во время воздушных тревог. Поэтому с июля Минздрав начал кампанию с "догоняющей вакцинацией от кори". Отмечается, что детей, которые пропустили прививку, в Украине более 200 тысяч.

Среди причин, по которым дети не получили вакцину, в частности смена места жительства, частые переезды, обстрелы, война и тому подобное. Однако есть и те, кто традиционно против вакцинации.

"Проблема с плановыми прививками против кори в частности, есть в ряде религиозных общин и среди населения ромов", – добавил Кузин.

Он также напомнил, что прививка защищает не только вакцинированного ребенка, но и тех детей, которые из-за медицинских противопоказаний не могут их иметь.

Опасные болезни: обнаружен новый вариант COVID-19

В Лондоне обнаружен новый вариант коронавируса, который вызвал глобальную пандемию в 2019 году. Впервые вариант BA.2.86 зафиксировали в Израиле, однако впоследствии болезнь обнаружили и в других странах – в частности, США, Дании и Великобритании.

Медики обеспокоены, поскольку новый вариант имеет более 30 мутаций в шиповидном белке по сравнению с текущим преобладающим вариантом вируса. Он стал самым заметным после опасного штамма Omicron.

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