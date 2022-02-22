Сейчас уровень госпитализаций с COVID-19 в Украине уже ниже предельного показателя адаптивного карантина, отметили в ведомстве.

Уровень госпитализаций с COVID-19 в Украине уже ниже предельного показателя адаптивного карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, в мире продолжается тренд на спад регистрации новых случаев COVID-19, Украина также проходит пик заболеваемости.

"Уровень госпитализаций в Украине уже ниже предельного показателя адаптивного карантина в 60 человек на 100 тысяч населения, а летальность уменьшилась в 4 раза - с 2% до 0,5%",– отметил глава Минздрава.

Как отметил Ляшко, среднесуточное количество умерших от осложнений COVID-19 прекратило расти и последние 5 дней находится на плато около 240 человек в сутки.

По его словам, сегодня в некоторых странах Европы ослабляют карантинные требования и отменяют ограничения для туристов. Например, Дания и Норвегия отменили ограничения на поездки, Нидерланды больше не требуют самоизоляции для вакцинированных бустерной дозой.

Однако, как отметил Ляшко, во всех этих странах есть общий фактор – это высокий уровень вакцинации населения, который и позволяет постепенно возвращаться к привычной жизни.

"Наша цель - 70% населения, вакцинированных полным курсом, и бустерная доза для всех, кто в этом нуждается. Именно это позволит не применять карантинные ограничения на весенне-летний период. Чем больше нас будет вакцинированных, тем быстрее мы сможем вернуться в допандемические времена и жить без ограничений", – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 24 тыс. 440 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировано 1 тыс. 553 лица, зафиксировано 287 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 4 млн 758 тыс. 773 лица, выздоровели – 3 млн 985 тыс. 601, умерли – 104 тыс. 932.

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