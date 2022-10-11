Из-за массированного ракетного удара по Украине Минздрав напомнил украинцам, как предоставлять первую медицинскую помощь пострадавшим.

Как говорится в сообщении Минздрава, прежде всего надо сохранять спокойствие и быть готовым к любой ситуации.

"Напоминаем основные правила домедицинской помощи для гражданских", – говорится в сообщении министерства.

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"Прежде всего помните: оказывать домедицинскую помощь стоит только при условии, что это не угрожает вашей безопасности. Для этого осмотрите место происшествия и убедитесь, что вам ничего не угрожает. Если есть возможность, переместите пострадавшего в более безопасное место", - говорится в рекомендации Минздрава.

Сначала надо оценить состояние пострадавшего - проверить, в сознании ли он, дышит ли. Если у пострадавшего во рту имеются инородные предметы, рвотные массы, надо убрать их для восстановления дыхания. Чтобы убедиться, что пострадавший в сознании, надо обратиться к нему с вопросом.

При этом не надавливайте на части тела раненого для того, чтобы определить его состояние.

"Нормальное дыхание – это не менее 2-3 выдохов за период времени, когда вы можете вслух посчитать от 501 до 510 (10 сек)", – отметили в Минздраве.

Если пострадавший в сознании, то нет необходимости сразу проверять пульс и дыхание.

"Обратитесь по номеру" 103 " для вызова бригады экстренной медицинской помощи. Если необходимо, то обратитесь в другие экстренные службы - в полицию или государственную службу по чрезвычайным ситуациям", - рекомендовали в Минздраве.

Если пострадавший имеет кровотечение, надо попытаться остановить его, используя кровоостанавливающий жгут\турникет или тугую повязку.

Как пользоваться жгутом/турникетом:

наложите кровоостанавливающий жгут/турникет на конечность максимально высоко. Правильно наложенный кровоостанавливающий джуг\турникет предполагает, что кровотечение остановлено;

зафиксируйте время наложения жгута\турникета;

при отсутствии средств для остановки кровотечения, давите на рану.

важно: не переставайте давить на рану до приезда медиков или наложения кровоостанавливающего жгута/турникета.

Если даже после остановки кровотечения и обеспечения проходимости дыхательных путей у раненого не появились признаки жизни, начинайте сердечно-легочную реанимацию. Для этого положите пострадавшего на спину и давите посреди грудной клетки двумя руками, накрыв основание одной ладони второй ладонью. Глубина нажатия должна составлять 5-6 см. Частота нажатий должна составлять 100-120 в минуту.

Если пострадавший без сознания, держите его в стабильном боковом положении до приезда бригады "скорой". Ни в коем случае не оставляйте пострадавшего самого.

"Даже если вы остановили кровотечение, раненый в сознании может захотеть снять жгут или турникет, ведь ему больно", – отмечают в Минздраве.

Ракетный удар по Украине

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и других областях.

Российский диктатор Владимир Путин признал нанесение удара по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он пригрозил Украине новыми ударами, фактически признав, что утренний террор украинских городов связан с подрывом Крымского моста.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракет Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

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