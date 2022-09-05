Основная функция таких специалистов - обеспечить эффективное реагирование в области.

В Украине около 10% бригад экстренной медицины были переучены и переформатированы на оказание помощи при химической, биологической и ядерной опасности.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ZN.ua.

По словам санврача, речь идет о специально оборудованных бригадах "скорых", которые имеют антидоты, или костюмы, или средства индивидуальной защиты для оказания помощи пострадавшим в зоне поражения.

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"Полностью быть готовыми, например, к применению оружия массового поражения почти невозможно. Сейчас мы больше фокусируемся на том, чтобы подготовить систему, чтобы она могла быстро выявлять любые риски", - отметил Кузин.

По его словам, в ряде регионов Украины уже прошли тренинги для специалистов по дозиметрии и радиационной защиты. Основная функция таких специалистов - обеспечить эффективное реагирование в области.

Кроме того, по словам Кузина, в Днепре были проведены учения, в ходе которых отрабатывали эвакуацию населения в случае аварийной ситуации на Запорожской АЭС. Каждая община устанавливает свои схемы оповещения населения: от громкоговорителей до дворовых чатов или объявлений.

Риск ядерной катастрофы в Украине

По информации НАЭК "Энергоатом", российские оккупанты готовятся к провокации на Запорожской АЭС с выбросом радиации. В частности, они завезли 10 химических лабораторий в Мелитополь и планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на ЗАЭС.

26 августа Минздрав заявил о том, что Украина обеспечит население препаратами защиты от радиации.

Также в Минздрав выпустили рекомендации относительно того, что нужно иметь дома, чтобы защититься от последствий ядерной катастрофы.

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