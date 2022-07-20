Он отметил, что вакцинация данным препаратом ведется пока без общего принуждения.

В оккупированном Мариуполе россияне начали вакцинацию против COVID-19 своим "Спутником".

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что вакцинация данным препаратом ведется пока без общего принуждения.

"Однако для рабочих, перешедших на работу в оккупационную администрацию вакцинация обязательна. И это самая большая интересность, потому что руководство оккупационной власти и круг первых колоборантов были лидерами движения антивацинации", - отметил Андрющенко.

Напомним, оккупанты открыли во временно захваченном Мариуполе и в окрестностях города четыре фильтрационных центра. Всего там удерживают более 10 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Петр Андрющенко отметил, что по "решению" оккупационной "власти" граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе. Он обратился к мариупольцам, которые будут вселяться в квартиры, учитывать, что такое решение абсолютно незаконное.

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