Бубонная чума является самой распространенной формой человеческой чумы и наименее тяжелой.

На северо-западе Китая обнаружили первый в этом году случай заражения бубонной чумой.

Как сообщает Reuters случай зафиксировали в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Отмечается, что пациент вернулся из автономного района Внутренняя Монголия на севере страны. Власти района быстро отреагировали на случай, объявив о ситуации IV уровня для предотвращения чумы и борьбы с ней.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению, число случаев заражения человека чумой, высокоинфекционной и тяжелой болезнью в Китае низкое. В 2021 году зарегистрировали только один нелетальный случай, а в 2020 году было четыре пациента, трое из которых умерли.

Что такое бубонная чума

По данным Всемирной организации здравоохранения, бубонная чума является самой распространенной формой человеческой чумы и наименее тяжелой.

Переносчиком заболевания являются блохи, которые живут на диких грызунах. Возбудитель попадает в кровь и движется к лимфатическому узлу, где начинает размножаться. Такие лимфатические узлы отекают, болят и называются "бубонами".

Инкубационный период болезни составляет до 7 суток. За это время появляются симптомы:

внезапное повышение температуры;

озноб;

головная боль и ломота в теле;

слабость;

тошнота и рвота.

Болезнь подтверждают посредством лабораторного исследования гноя из бубен, образца крови или мокроты.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году в России на популярном курорте обнаружили вспышку чумы.

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