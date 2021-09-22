Представитель здравоохранения сообщил, что в настоящее время у женщины "наблюдаются серьезные симптомы".

В США женщине из штата Вайоминг диагностировали легочную чуму - редкое заболевание, которым она, вероятно, заразилась от своих домашних кошек.

Как пишет НВ, представители здравоохранения страны объявили, что они обнаружили "редкий, но серьезный" случай чумы у человека, проживающего в северном округе Фримонт, штат Вайоминг.

В заявлении Министерства здравоохранения штата говорится, что эта женщина заразилась болезнью вследствие контакта с больными домашними кошками".

По данным медиков, чума, вызываемая бактерией Yersinia pestis, возможно, наиболее известна тем, что вызвала Черную смерть в Европе в 1300-х годах. Инфекция по-прежнему встречается во всем мире, но довольно редко.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Соединенных Штатах ежегодно происходит в среднем около семи случаев чумы.

В заявлении говорится, что случай женщины стал 7 случаем заболевания чумой среди людей в штате с 1978 года и первым зарегистрированным случаем с 2008 года.

Люди могут заразиться чумой через укусы блох или контакт с инфицированными животными, их тканями или жидкостями организма.

Случай женщины особенно необычен, потому что она была инфицирована легочной чумой - самой редкой и самой серьезной формой болезни. CDC заявляет, что это также единственная форма заболевания, которая может передаваться от человека к человеку.

Как отметили в ведомстве, кошки "очень восприимчивы" к чуме и являются известным источником инфекций у людей. Кошки с легочной чумой "могут представлять значительную опасность чумы для владельцев, ветеринаров и других лиц, которые имеют дело с этими животными", - говорится в сообщении CDC.

Чуму можно лечить антибиотиками, но раннее лечение важно, чтобы избежать серьезных осложнений, включая смерть.

Департамент здравоохранения штата Вайоминг не предоставил дополнительных сведений о пациентке или ее текущем состоянии. Представитель здравоохранения сообщил журналистам в частной беседе, что в настоящее время у женщины "наблюдаются серьезные симптомы".

Сейчас медики сообщают людей, которые контактировали с пациенткой, чтобы они могли получить антибиотики после контакта, чтобы предотвратить болезнь.

Напомним, как писал УНИАН, ранее на популярном горном курорте в России - плато Укок - обнаружили очаг чумы.

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Автор: Виолетта Орлова