Вспышка зафиксирована в центральных, северо-западных и южных провинциях Китая.

В Китае зафиксирована вспышка COVID-19. Ежедневное количество случаев заражения возросло до самого высокого уровня за последние семь недель.

Вспышка зафиксирована в центральных, северо-западных и южных провинциях страны, сообщает Bloomberg.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению, 15 июля в стране сообщили о 450 заражениях — больше всего с 25 мая, большая часть случаев обнаружена в Аньхой и Ганьсу.

В Шанхае, пережившем недельный общегородской карантин, зафиксировано 33 случая.

Ланьчжоу, столица провинции Ганьсу, ввела полный карантин и приказала своим более 4 миллионам жителей оставаться дома. Уган, город с населением около 300 000 жителей в провинции Хэнань, также объявил о карантине.

Коронавирус в Украине:

11 июля 2022 года глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что в Европе возникла новая волна COVID-19, вызванная штаммом "Омикрон" и Министерство здравоохранения Украины готовится к ней.

Он напомнил, что традиционно волна коронавирус в Европе за несколько недель "доходит" до Украины.

13 июля 2022 года в Минздраве рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине.

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