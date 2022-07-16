В Китае зафиксирована вспышка COVID-19. Ежедневное количество случаев заражения возросло до самого высокого уровня за последние семь недель.
Вспышка зафиксирована в центральных, северо-западных и южных провинциях страны, сообщает Bloomberg.
По данным Национальной комиссии по здравоохранению, 15 июля в стране сообщили о 450 заражениях — больше всего с 25 мая, большая часть случаев обнаружена в Аньхой и Ганьсу.
В Шанхае, пережившем недельный общегородской карантин, зафиксировано 33 случая.
Ланьчжоу, столица провинции Ганьсу, ввела полный карантин и приказала своим более 4 миллионам жителей оставаться дома. Уган, город с населением около 300 000 жителей в провинции Хэнань, также объявил о карантине.
Коронавирус в Украине:
11 июля 2022 года глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что в Европе возникла новая волна COVID-19, вызванная штаммом "Омикрон" и Министерство здравоохранения Украины готовится к ней.
Он напомнил, что традиционно волна коронавирус в Европе за несколько недель "доходит" до Украины.
13 июля 2022 года в Минздраве рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине.
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